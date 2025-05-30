ماكرون: أوكرانيا بمثابة اختبار لمدى مصداقية الولايات المتحدة

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ تأكيده أن الحرب في أوكرانيا تمثل اختبارًا لمدى مصداقية الولايات المتحدة.

وأضاف ماكرون أن بلاده عازمة على تشديد موقفها تجاه إسرائيل في حال عدم إحراز تقدم على الصعيد الإنساني في قطاع غزة.

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