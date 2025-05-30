افادت هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش، بأن "منظومة الدفاع في ​مستوطنة​ ​أوريم​ لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 تشرين الاول 2023"، مشيرة الى أن "المعركة في أوريم في 7 تشرين الاول أسفرت عن مقتل 8 جنود وقادة وإصابة آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش: منظومة الدفاع بمستوطنة أوريم لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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