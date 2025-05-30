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هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش: منظومة الدفاع بمستوطنة أوريم لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 تشرين الاول

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هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش: منظومة الدفاع بمستوطنة أوريم لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 تشرين الاول

افادت هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش، بأن "منظومة الدفاع في ​مستوطنة​ ​أوريم​ لم تكن مستعدة بشكل كاف في 7 تشرين الاول 2023"، مشيرة الى أن "المعركة في أوريم في 7 تشرين الاول أسفرت عن مقتل 8 جنود وقادة وإصابة آخرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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