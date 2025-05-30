نائب جمهوري طالب بوقف فوري للدعم العسكري الاميركي لإسرائيل

دعا النائب الجمهوري الأميركي توماس ماسي إلى إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بشكل فوري، منتقداً بشدة ما وصفه بسقوط عشرات الآلاف من النساء والأطفال في قطاع غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية.
وقال ماسي إن "لا شيء يبرر هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، مشدداً على ضرورة مراجعة السياسات الأميركية تجاه الصراع في غزة ووضع حد للدعم الذي يسهم في استمرار هذه المأساة الإنسانية.
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