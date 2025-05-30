المرصد السوري: "داعش" تبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الاسد

تبنى تنظيم "داعش" أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وموقع سايت.
ونقل موقع سايت بيانا لتنظيم داعش يعلن فيه تفجير "عبوة ناسفة زرعها عناصره مسبقا على آلية "للنظام السوري المرتد" في محافظة السويداء الجنوبية، وفق تعبيره
واوضح المرصد السوري إنه "أول هجوم" يتبناه تنظيم داعش ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.
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