المرصد السوري: "داعش" تبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الاسد

تبنى تنظيم "​داعش​" أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ذكر ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ وموقع سايت.

ونقل موقع سايت بيانا لتنظيم داعش يعلن فيه تفجير "عبوة ناسفة زرعها عناصره مسبقا على آلية "للنظام السوري المرتد" في محافظة ​السويداء​ الجنوبية، وفق تعبيره

واوضح المرصد السوري إنه "أول هجوم" يتبناه تنظيم داعش ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.