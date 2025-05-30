العدل الأميركية: اعتقال موظف بوكالة استخبارات الدفاع بتهمة محاولة تسريب معلومات سرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أوقف موظفاً يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، وذلك بتهمة محاولة تقديم معلومات سرية إلى حكومة أجنبية.
وأوضحت الوزارة أن الموظف المعتقل متخصص في تكنولوجيا المعلومات وكان يتمتع بتصريح أمني سري للغاية، ما منحه إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية مكتملة ووثائق مصنفة ضمن مواد شديدة السرية.
وذكرت أن الموظف برر استعداده لنقل هذه المعلومات بعدم توافقه مع قيم الإدارة الأميركية الحالية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية.
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