وول ستريت جورنال: السلطات الفيدرالية تحقق في محاولة انتحال هوية مسؤول كبير في البيت الأبيض

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن السلطات الفيدرالية الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن محاولة انتحال شخصية أحد كبار موظفي ​البيت الأبيض​.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في ​مكتب التحقيقات الفيدرالي​ (إف بي آي) أنهم أبلغوا البيت الأبيض بعدم اعتقادهم بوجود دور لدولة أجنبية في هذه المحاولة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية.

وأكدت متحدثة باسم البيت الأبيض أن التحقيق جارٍ، مشددة على أن الإدارة الأميركية تأخذ قضايا الأمن السيبراني على محمل الجد.