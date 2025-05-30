الخارجية الروسية: نأمل أن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع محادثات إسطنبول

اشار نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الى أن "روسيا تأمل أن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع محادثات إسطنبول وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".
ولفت خلال مشاركته في مؤتمر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد" في نسخته العاشرة، الى أن "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طرح في 10 مايو مبادرة لاستئناف المحادثات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022".
واوضح أن "اللقاء الذي جرى بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أتاح لهم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية للتسوية".
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