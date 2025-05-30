اتهم وزير أمن الدولة في ​كوريا الشمالية​ الولايات المتحدة بتقويض السلام والأمن الدوليين من خلال ما وصفها بالسياسات الأحادية التي تنتهجها ​واشنطن​، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وحذّر الوزير من أن بلاده "لن تتغاضى عن أي عمل عدائي يهدد سيادتها وكرامتها"، في تصريح يُعد مؤشراً جديداً على تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن وسط الجمود المستمر في المحادثات النووية وخلافات عسكرية متزايدة في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزير أمن الدولة: سياسات واشنطن الأحادية تقوض السلام والأمن الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.