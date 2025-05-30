وزير الخزانة الأميركي: المحادثات التجارية مع الصين تشهد بعض التعثر وقيادة ترامب تدفع الشركاء نحو طاولة المفاوضات

أشار وزير الخزانة الأميركي ​سكوت بيسنت​، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الى إن المحادثات التجارية مع ​الصين​ تشهد بعض التعثر، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن مزيداً من اللقاءات ستُعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار بيسنت إلى احتمال حصول تواصل مباشر بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الصيني في مرحلة لاحقة من المحادثات مع بيجين.

وشدد الوزير على أن قرار القضاء بإلغاء بعض الرسوم الجمركية لا يؤثر على مسار المفاوضات التجارية الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن وكالة الكفاءة الحكومية لن تتأثر بمغادرة رجل الأعمال إيلون ماسك.

وكشف بيسنت أن إدارة ترمب باتت "على وشك التوصل إلى صفقتين كبيرتين بشأن الرسوم الجمركية"، مشيراً إلى وجود اتفاقين آخرين "أكثر تعقيداً" لا تزال المفاوضات جارية بشأنهما.

وأكد أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% دفع الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بسرعة نحو التفاوض، مضيفاً: "أنا واثق من أن الصينيين وبقية شركائنا التجاريين سيأتون إلى طاولة المفاوضات بفضل قيادة ترامب".