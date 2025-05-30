ترامب: قرار محكمة التجارة كان سياسيا وماسك سيبقى دائما معنا لمساعدتنا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محكمة التجارة الدولية أصدرت حكما "لا يُصدق" بشأن الرسوم الجمركية، واصفاً القرار بأنه "خاطئ للغاية وذو طابع سياسي". وأضاف أن محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ القرار "لحسن الحظ"، في خطوة وصفها بالإيجابية لحماية المصالح الاقتصادية الأميركية.
وأكد ترامب أن تريليونات الدولارات بدأت تتدفق إلى الولايات المتحدة من دول أخرى نتيجة "نجاحه في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط فعالة".
وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن اليوم الجمعة سيكون آخر يوم لإيلون ماسك في منصبه الحالي، لكنه شدد على أن ماسك "سيبقى دائما معنا لمساعدتنا". وكشف ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركاً مع ماسك في البيت الأبيض ظهر الجمعة.
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