شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية 2025- 2026.. المنيا تستحوذ على النصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى، 2025/2026،أن الاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، جاءت محافظة المنيا تستحوذ لتستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 20.5%، وتليها محافظة أسوان بنسبة 12.8% ثم محافظة البحر الأحمر 11.1% ومحافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 10.8% و10.7% على التوالي.

واستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر بنسبة 29.2% ، يليه قطاعا التعليم وخدمات صحية بنسبة 16.5% و15.1% على الترتيب، ثم قطاعا الزراعة والري واستصلاح الأراضي والمياه بنحو 12.2%و 10.3% على التوالي.

وفيما يلى نستعرض المستهدفات فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي:

1. مشروعات لتطوير واستكمال محطات الري، مكافحة التصحر، حماية السد العالي، تقليل البخر ببحيرة ناصر، وتبطين الترع.

2. توسعات مشاريع الصرف الزراعي وتأهيل شبكات الصرف للمزارعين.

3. مشروعات لتبطين وتأهيل الترع، وتجديد شبكات الصرف، وتدعيم القناطر.

4. تنفيذ مشروعات زراعية مثل إنشاء مزارع ومشروعات الجوجوبا

5. إنشاء سدود وبحيرات للحماية من السيول وتوسيع محطات الصرف.

6. استكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع.

7. الحماية الحجرية الجوانب نهر النيل وتأمين منظومة الدفاع المدني.

8. استكمال أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

9. إنشاء وتجديد شبكات الصرف المُغطّى وتأهيل المصارف العامة.

10. استصلاح الأراضي ( 400 فدان غرب المراشدة).

11. استكمال أعمال قناطر نجع حمادي وملحقاتها.

12. استكمال تحسين إنتاج التقاوي الحكومية.

13. التحسين الوراثي للثروة الحيوانية.

14. استكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع.