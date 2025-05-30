شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة استخدام مياه الشرب فى غير الغرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت عقوبات مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الحبس والغرامة، لكل من تجاوز في حق قطرة ماء وإهدراها أو استخدامها في غير المخصص لها، ومن تجاوز واستخدامها فى غير سبب التعاقد مع المرفق، وقد نصت المادة"68" من مشرووع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى على الآتى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة.

وأكدت المادة "74" على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.