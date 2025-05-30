مقتل 67 وإصابة 184 إثر قصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 67 فلسطينياً وإصابة 184 آخرين إثر قصف الطائرات الإسرائيلية مناطق متعددة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات في بيان صحفي، إن هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضح البيان، أن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى 54249 شهيداً و123492 مصاباً أما حصيلة الضحايا منذ 18 مارس الماضي فبلغت 3986 شهيداً و11451 مصاباً».

على صعيد متصل، طالبت القوات الإسرائيلية أمس، بإخلاء مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن «قوات الاحتلال طالبت إدارة المستشفى بإخلائه فوراً»، مشيرة إلى أن بداخله أكثر من 190 شخصاً بينهم مرضى وجرحى وكوادر طبية.