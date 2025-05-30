3500 مهاجر غير نظامي غادروا تونس طواعية في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

غادر نحو ثلاثة آلاف و500 مهاجر غير نظامي تونس طواعية العام الجاري، ضمن برنامج تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السلطات ودول مانحة.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، إن رحلات العودة الطوعية تجري حالياً عبر رحلتين أسبوعياً، ومن المتوقع زيادة وتيرة الرحلات في مرحلة مقبلة.

وغادر أمس، 170 مهاجراً من غينيا إلى بلادهم عبر مطار تونس قرطاج الدولي، كما غادر قبل ثلاثة أيام 147 مهاجراً في رحلات تجارية.

ويواجه عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ضغوطاً للعودة إلى بلدانهم.

وفي 2024 غادر أكثر من 7 آلاف البلاد طواعية، بحسب بيانات رسمية.

وبدأت السلطات التونسية قبل أسابيع في تفكيك خيام عشوائية تؤوي آلاف من بينهم في مزارع الزيتون بجهة صفاقس.