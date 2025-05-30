الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوربي كايا كالاس، وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين جرى فيه بحث الجهود المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، إلى جانب مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك، والأوضاع في سوريا، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي، على أهمية إنجاز اتفاق تبادل يحقق وقفاً فورياً لإطلاق النار، ويضمن فتح كل المعابر لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الأممية من توزيعها.

وشدد على أن «وقف قتل أهل غزة وسياسات التجويع اللاإنسانية التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تكون الأولوية التي تتكاتف من أجل تحقيقها كل الجهود الدولية»، وفق البيان.

وقال الوزير الأردني، إن «وحشية العدوان على غزة ولا إنسانية سياسة التجويع المُمنهَجة تجاوزت كل الحدود، وخرقت كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويجب أن تتوقف فوراً بضغط دولي فاعل وفوري».