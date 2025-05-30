يديعوت أحرونوت: تم إجلاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من منصة الملعب إلى المنطقة المحمية برفقة زوجته بسبب الصاروخ اليمني

توقفت مباراة نهائي كأس اسرائيل بين بيتار القدس وهبوعيل بئر السبع التي جرت على استاد "بلومفيلد" بمدينة تل أبيب بمشاركة الآلاف من المشجعين بسبب اطلاق صاروخ من اليمن.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بانه تم إجلاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من منصة الملعب إلى المنطقة المحمية برفقة زوجته.
وفي وقت لاحق، اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان الرئيس الإسرائيلي عاد لمتابعة نهائي كأس إسرائيل بعد نقله لمكان آمن جراء الصاروخ من اليمن.
واوضحت "يديعوت أحرونوت" بانه طلب من عشرات الآلاف من الحاضرين بالملعب الاستلقاء على الأرض ١٠ دقائق إثر إطلاق الصاروخ اليمني
بدورها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان المباراة توقفت مرتين الأولى جراء إطلاق صاروخ من اليمن والثانية بسبب هتافات عنصرية.
وكان المتحدث العسكري باسم أنصار الله اعلن بانه نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي.
وكانت الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن سقوط شظايا من الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه جنوب القدس.
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