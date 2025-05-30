يديعوت أحرونوت: تم إجلاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من منصة الملعب إلى المنطقة المحمية برفقة زوجته بسبب الصاروخ اليمني

توقفت مباراة نهائي كأس اسرائيل بين ​بيتار القدس​ و​هبوعيل بئر السبع​ التي جرت على استاد "بلومفيلد" بمدينة تل أبيب بمشاركة الآلاف من ​المشجعين​ بسبب اطلاق صاروخ من ​اليمن​.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بانه تم إجلاء ​الرئيس الإسرائيلي​ يتسحاق هرتسوغ من منصة الملعب إلى المنطقة المحمية برفقة زوجته.

وفي وقت لاحق، اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان الرئيس الإسرائيلي عاد لمتابعة ​نهائي كأس إسرائيل​ بعد نقله لمكان آمن جراء ​الصاروخ​ ⁧‫من اليمن.‬⁩

واوضحت "يديعوت أحرونوت" بانه طلب من عشرات الآلاف من ​الحاضرين​ بالملعب الاستلقاء على الأرض ١٠ دقائق إثر إطلاق الصاروخ اليمني

بدورها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان المباراة توقفت مرتين الأولى جراء إطلاق صاروخ من ⁧‫اليمن‬⁩ والثانية بسبب هتافات عنصرية.

وكان المتحدث العسكري باسم أنصار الله اعلن بانه نفذنا ​عملية عسكرية​ استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي.

وكانت ​الشرطة الإسرائيلية​ تحدثت عن سقوط شظايا من الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه جنوب القدس.