الجيش الاسرائيلي: الجيش شن غارات استهدفت عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان الجيش شن ​غارات​ استهدفت عدة مواقع ​عسكرية​ وبنى تحتية تابعة ل​حزب الله​ في أنحاء ​لبنان​.

‏واشار الى ان من بين الأهداف المستهدفة بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة ​صيدا​ والتي شهدت في الفترة الأخيرة محاولات من حزب الله لاعادة إعمارها بعد ان تم قصفها في الماضي.

‏واردف البيان "كما تم استهداف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان احتوت على ​منصات صاروخية​ والتي شهدت محاولات من حزب الله لاعادة إعمارها".

‏واعتبر المتحدث بان وجود تلك الوسائل القتالية في المناطق المحددة وأنشطة عناصر حزب الله فيها يعتبران خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

واكد بانه سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة لتموضع حزب الله.