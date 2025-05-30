افاد مراسل "النشرة" في ​news​/tag/الجنوب' onclick="gtag('event', 'News Page', {'event_category': 'Tags Links in body'});">الجنوب​، بان الطيران الاسرائيلي واصل سلسلة ​غارات​ه اليوم، واستهدف ​اطراف​ ​بنعفول​.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي يواصل سلسلة غاراته اليوم ويستهدف اطراف بنعفول في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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