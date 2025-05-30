اكد عضو المكتب السياسي لحركة ​حماس​ باسم ​نعيم​ لوكالة "فرانس برس"، بان المقترح الأميركي الذي وافقت عليه ​اسرائيل​ بما خص ال​هدنة​ في قطاع ​غزة​ "لا يستجيب لمطالبنا". وذكر نعيم بان قيادة الحركة تدرس بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حماس لـ"فرانس برس": المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل بشأن هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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