أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​أسعار المحروقات​. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100,000 ليرة و98 أوكتان 101,000 ليرة، وارتفع سعر المازوت 174,000 ليرة فيما بقي سعر الغاز على حاله. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1489000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1529000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1393000 ليرة. -قارورة الغاز: 910000 ليرة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100,000 ليرة والمازوت 174,000 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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