المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

أعلن ​الحوثيون​ استهداف مطار "​بن غوريون​" بمدينة اللد، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في ضواحي تل أبيب والقدس وجنوبي البلاد إثر إطلاق صاروخ من ​اليمن​.

وذكر الناطق العسكري باسم حركة انصار الله اليمنية العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار ’بن غوريون’ في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وأجبرت ملايين" الإسرائيليين على "الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني أنها مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، وأنها بالتوكل على الله ستواجه كل عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، منها استمرار حركة الملاحة الإسرائيلية الجوية من وإلى مطار اللد".

وتسبب الصاروخ بتعليق حركة الطيران من وإلى مطار "بن غوريون" بشكل مؤقت، بالإضافة إلى توقف مباراة نهائي كأس الدولة بين بيتار القدس وهبوعيل بئر السبع التي جرت على استاد "بلومفيلد" بمدينة تل أبيب بمشاركة الآلاف من المشجعين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ، مشيرا إلى أن تفعيل صافرات الإنذار كان وفقا للسياسات المتبعة بهذا الخصوص.

يأتي ذلك غداة غارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء أنه شن غارة على المطار واستهدف طائرة تابعة للحوثيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الطائرة المستهدفة استخدمت لنقل عناصر نفذت عمليات إرهابية ضد إسرائيل".