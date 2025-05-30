شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية بـ"الجبهة الوطنية" تعلن استكمال توزيع مهام رؤساء القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول، برئاسة المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، وبحضور السيد القصير الأمين العام للحزب، ونواب رئيس الأمانة الفنية، ورؤساء القطاعات المتخصصة.

وأكد الأمين العام للحزب، السيد القصير، أن تشكيل الأمانة الفنية يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المهني والمؤسسي داخل الحزب، ويعكس توجه “الجبهة الوطنية” بالاعتماد على الكفاءات المتخصصة والخبرات الوطنية القادرة على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.

ومن جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية: “نحن اليوم لا نؤسس فقط لأمانة فنية، بل نؤسس لنموذج جديد في العمل السياسي يستند إلى المعرفة، والمهنية، والانضباط المؤسسي”، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية ليس مجرد كيان سياسي، بل عقل وطني جامع، ومشروع دولة مدنية حديثة قائمة على الكفاءة والخبرة والتخطيط الواقعي.

وشهد الاجتماع الإعلان عن استكمال تشكيل الأمانة الفنية، وتوزيع المهام على رؤساء القطاعات المتخصصة، والتي تمثل المحاور الرئيسية لعمل الحزب على المستويين الفني والاستراتيجي.

واستمع رئيس الأمانة الفنية خلال الاجتماع إلى مناقشات ومقترحات رؤساء القطاعات، التي تناولت أولويات العمل في كل قطاع، والخطط المقترحة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاعات والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف الحزب وتقديم نموذج مهني فاعل في الحياة السياسية.