الجمل نفى أي خلاف مع بدر على خلفية الانتخابات البلدية: التعاون مستمر على خدمة لبيروت

أعرب عضو مجلس بلدية بيروت العميد الركن ​محمود الجمل​، عن استنكاره "ما يتم تداوله عن خلافات بينه وبين النائب ​نبيل بدر​"، مشيرًا إلى أنّ "أقلامًا صفراء وأفكارًا سوداء متآمرة تستمر باختلاق كتابة سيناريوهات عن سوء العلاقة بين نائب بيروت نبيل بدر والجمل، وتصويرها في خلافات مفصلية وجوهرية ارتبطت بالانتخابات البلدية الأخيرة، مجتزئين كلمات للجانبين من مقابلات متعددة، وربطها بطريقة "شيطانية" لاختلاق خلاف ليس موجود أصلا".

واكد في بيان، أنّ "مثل هذه المحاولات تدخل في سياق التفاعلات السلبية لبعض المتضررين من الخرق السياسي الكبير الذي سجله الجمل، والذي استمد شرعيته من القرار الشعبي البيروتي، وبدعم مباشر من بدر، كما وأنها محاولات لذر الرماد في العيون، بعد ترسيخ التحالف الاستراتيجي المبني على العلاقة المتينة والاهداف المشتركة منذ الانتخابات النيابية الماضية".

وإذا أعرب الجمل عن تقديره لبدر "كل تفانٍ وجهد مبني على علاقة اخوية معمّدة بتعاطٍ إيجابي، ومقاربة كل الملفات التي يعمل عليها والتي تتعلق بمدينة بيروت وأهلها، مسخّراً فيها قدراته السياسية والشعبية والمالية في هذا الاتجاه".

وتوجّه إلى "المراهنين على تسعير خلاف غير موجود أصلا"، قائلًا: "خاب ظنكم، فلا خلاف ولا اختلاف، ان رهاناتكم خاسرة، والعلاقة مع بدر قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم العميق حول مصلحة بيروت وأهلها، وهي اقوى من الشائعات ومحاولات التشويش، فالتعاون مستمر على أوجه بأهداف مشتركة وأولويات واضحة، خدمة لبيروت وأهلها... وان غدا لناظره قريب".