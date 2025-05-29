اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 29/5/2025، عملت وحدة من الجيش، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – ​اليونيفيل​، على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرق في خراج بلدة ​العديسة​ - مرجعيون، كان العدو الإسرائيلي أغلقها بواسطة السواتر. وأثناء عمل الوحدة، حاولت عناصر من قوات العدو، ترافقها دبابة، منع الجيش من متابعة العمل، من دون أن تتمكن من ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: أزلنا بالتنسيق مع اليونيفيل سواتر ترابية أقامها العدو في خراج العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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