المالية: يوم غدٍ الجمعة يعقد أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية، أنّ "يوم غدٍ الجمعة يعقد أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي".
ولفتت إلى أن الاجتماع هو "أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية ياسين جابر وبحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغا، بعد اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين، ويأتي اجتماع الغد في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل".
وأوضحت الوزارة أنّه يشارك في الاجتماع الفريق اللبناني الرسمي، الذي يضم كلاً من: وزير الاقتصاد والتجارة
عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، اضافة الى مدير المالية العامة جورج معراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي.
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