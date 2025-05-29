جنبلاط: الطريقة الوحيدة لمواجهة المشروع الصهيوني هي الحرية

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، إلى أنّه "لا يمكن أن يكون هناك أيّ تناقض بين الوطن اللّبناني الذي هو جزء من الوطن العربي الكبير الذي حلمنا ولا زلنا نحلم بأن يتوحد في يوم ما، وأن يبنى على أساس الوحدة والديمقراطية والحريات".

وأوضح أنّ "الطريقة الوحيدة لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يمتد ويدمر هي الحرية، ووحدها تستطيع أن تخلصنا من هذا المأزق ووحدها العروبة المتنورة والإنسانية".

كلام جنبلاط جاء في كلمة مسجلة خلال حفل إطلاق كتاب "جان عبيد ستة في الوطن"، للكاتب نقولا ناصيف، حيث استذكر جنبلاط الصحافي جان عبيد، لافتًا إلى أنَّ الأخير "يعدّ جزءاً من تراث ​كمال جنبلاط​، ومن التراث الوطني والعربي ل​لبنان​، من تلك الشخصيات الاستثنائية المثقفة والوطنية والتي لم تجرّها العصبيات الضيقة المقيتة التي دمّرت لبنان في مكان ما".