الحاج بحث سبل إيجاد أفضل الطرق لإشراك لبنان في خدمة "ستارلينك" والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات

اجتمع وزير الاتّصالات ​شارل الحاج​ في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك"، في مكتبه في الوزارة، بالمدير العالمي لترخيص خدمات الشركة وتطويرها SAM TURER يرافقه كلًّا من الملحقة الاقتصادية والسياسية في السفارة الأميركية في لبنان ​جوليا غلوبلاكر​، ورئيس القسم التجاري في السفارة نعمان طيّار.

وبحث الوزير الحاج في سبل إيجاد أفضل الطرق لإشراك لبنان في خدمة "ستارلينك" والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات العاملة في لبنان، وفي الوقت نفسه مراعاة جميع المصالح الوطنية، بهدف جعل لبنان مركزًا آمنًا من حيث توافر الاتّصالات، ممّا يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في لبنان في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.