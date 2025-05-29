أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أنه يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
واوضح منسى في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اننا نتطلع إلى مساعدات إضافية عند تحسُّن الوضع الاقتصادي وهو قريب، وذلك بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها العسكريون، والتي قدّمها المتقاعدون على حدّ سواء. وأمل أن يشكل ما تحقق اليوم في جلسة مجلس الوزراء انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين كافة، بعد معاناة دامت لسنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع بعد جلسة الحكومة: نأمل أن يشكل ما تحقق اليوم انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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