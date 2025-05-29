عقيلة قائد الجيش زارت المعهد الفني الانطوني في الدكوانة وأثنت على رسالته

زارت عقيلة قائد الجيش ​رودلف هيكل​، جانيت هيكل، المعهد الفني الأنطوني في ​الدكوانة​، حيث كان في استقبالها رئيس المعهد النائب العام في الرهبانية الانطونية ​الاب بطرس عازار​ والاب المدبر إبراهيم بوراجل ومدير المعهد ​الاب شربل بوعبود​، حيث جالت هيكل على أقسام المعهد وتفقدت وورش العمل في كتابة الايقونات البيزنطية والفسيفساء ( الموزاييك) والرزين والمشعل الكنسي.

والقى بو عبود كلمة رحب فيها بالضيفة وقال: "يشرفني ان ارحب بكم في هذا الصرح العلمي والفني والثقافي، تحلين فيه ضيفة مميزة بحضورها وأناقتها المعتادة، ومع النائب العام الاب بطرس عازار الحاضر معنا يزداد فرحنا بهذه الزيارة التي خصيتمونا بها لتعاينوا عن قرب أعمال طلابنا المتفوقين والمميزين في صرح شاءته الرهبانية إلانطونية ملتقى المهن والحرف وتنمية المهارات والمواهب الفنية التي يتميز فيها وطننا لبنان ولطالما كان اللبنانيون خلاقين وشغوفين بالحياة اليومية رغم كل ما عانوه من أزمات واحداث".

كما رحب عازار بهيكل قائلا: "للجيش اللبناني مكانة في قلوبنا وصلاتنا دائمة للقائد رودولف هيكل لكي يوفقه الله في مهامه في هذه الظروف مع شكرنا لزيارتكم الكريمة لهذا الصرح الفني والثقافي".

بدورها، شكرت هيكل للرهبانية الأنطونية وإدارة المعهد "حفاوة الاستقبال والرسالة الراقية التي يقوم بها المعهد في لبنان والخارج".

وفي الختام، قدم عازار وبوعبود لهيكل ايقونة والدة الاله عربون محبة وشكر وتقدير.