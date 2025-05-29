"النشرة": استشهاد مواطن في كفركلا بطلقات نارية من الجيش الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن استشهاد مواطن في كفركلا بطلقات نارية من الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي عين عرب والوزاني.

في وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "إصابة مواطن جراء استهدافه بقنبلة صوتية من محلقة إسرائيلية في ​بيت ليف​".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.