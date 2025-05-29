سلام بحث مع مسؤول في "ستارلينك" مسار مشاورات الشركة مع وزارة الاتصالات واستقبل ماغرو وصفير

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ المدير العالمي لترخيص وتطوير "​ستارلينك​" سام ترونر، في حضور السفيرة الأميركية في ​لبنان​ ليزا جونسون، حيث تناول البحث مسار المشاورات التي تجريها الشركة مع وزارة الاتصالات اللبنانية من اجل ضم لبنان الى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.

واستقبل رئيس الحكومة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات المحلية والإقليمية.

وكان سلام استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير وجرى عرض لاوضاع القطاع المصرفي.