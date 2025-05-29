الحوثي: البحر الأحمر لا يزال مغلقًا أمام حركة الملاحة الإسرائيلية

أكّد زعيم حركة "​أنصار الله​" في ​اليمن​ ​عبدالملك بدرالدين الحوثي​، أنّ ​البحر الأحمر​ لا يزال مغلقًا أمام حركة الملاحة الإسرائيلية، مشددًا على أنّ "العدوان الإسرائيلي على ​مطار صنعاء​ لن يوقف العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني".

ولفت إلى "أننا نفذنا هذا الأسبوع عمليات عسكرية بـ14 صاروخاً فرط صوتي وباليستيا وطائرة مسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة"، وأن "عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في يافا وحيفا وعسقلان وأم الرشاش في فلسطين المحتلة".

وأشار الحوثي إلى أنّه "لا توجد أي حركة للسفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في مسرح العمليات بالبحر الأحمر عبر باب المندب إلى خليج عدن والبحر العربي"، وقال: "أتوجه من جديد بالمطالبة والمناشدة لـ5 أنظمة عربية وإسلامية لإيقاف التعاون مع العدو الإسرائيلي".

وأضاف "نسبة كبيرة من حركة السفن في البحر المتوسط التي تحمل البضائع إلى العدو الإسرائيلي تعود لـ5 أنظمة عربية وإسلامية"، و"ما تفعله الأنظمة العربية والإسلامية مؤسف جدًا ومحزن للغاية وخيانة للإسلام وإسهام في الجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة".

وذكر الحوثي أنّ "ما تقوم به الأنظمة العربية والإسلامية محاولة للالتفاف على الإجراءات التي يقوم بها بلدنا نصرة للشعب الفلسطيني"، موضحًا أنّ "ظروف الحرب في بلدنا لا يمكن أن تخضع اليمن لا رسمياً ولا شعبياً عن أداء مهامه المقدسة".

ورأى أنّ "عصر الهيمنة الأميركية على البحر والجو قد انتهى وعلى الجيش الأميركي أن يتكيف مع الواقع الجديد"، وقال: "الأميركيون وصلوا إلى قناعة بأنهم غير قادرين على حسم المعركة معنا لصالحهم".