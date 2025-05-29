الحجار اختتم استجواب أمين سلام وتركه بسند إقامة

اختتم النائب العام التمييزي في ​لبنان​ القاضي ​جمال الحجار​، استجواب وزير الاقتصاد السابق ​أمين سلام​، حول الإخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز و​هدر المال العام​ و​تبييض الأموال​".

وحصل استجواب سلام، في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج.

وفي نهاية الجلسة، قرر الحجار تركه بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر.