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الحجار اختتم استجواب أمين سلام وتركه بسند إقامة

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الحجار اختتم استجواب أمين سلام وتركه بسند إقامة

اختتم النائب العام التمييزي في ​لبنان​ القاضي ​جمال الحجار​، استجواب وزير الاقتصاد السابق ​أمين سلام​، حول الإخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز و​هدر المال العام​ و​تبييض الأموال​".

وحصل استجواب سلام، في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج.

وفي نهاية الجلسة، قرر الحجار تركه بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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