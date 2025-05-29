"واللا": حماس غير راضية عن عرض ويتكوف الجديد وهو لا يتضمن إمكانية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

أفاد موقع "واللا" ال​إسرائيل​ي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "حركة ​حماس​ غير راضية عن العرض الجديد الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ​ويتكوف​ بشأن ​غزة​"، موضحًا أنّ "مقترح ويتكوف لا يتضمن مؤشرا إلى إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

ولفتت مصادر الموقع إلى أنّ "مقترح ويتكوف الجديد يميل أكثر لصالح إسرائيل مقارنة بالعروض السابقة".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، أنّ "إسرائيل تقبل بالمخطط الجديد للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت حركة "​​حماس​​"، في بيان، "أننا تسلمنا من الوسطاء مقترح المبعوث الأميركي ستيف ​ويتكوف​ الجديد وندرسه بمسؤولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

وسبق وأن ذكرت ثلاثة مصادر لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "​البيت الأبيض​ متفائل بأنّ المقترح الجديد للمبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، قد يُسهم في سدّ الفجوات المتبقّية بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس"، ويُفضي إلى وقف إطلاق نار واتفاق بشأن الأسرى في ​​قطاع غزة​​ قريبًا".

وفي وقت سابق، نشرت قناة "العربية" السعودية نسخة من "وثيقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف" للاتفاق المحتمل بين حماس و​إسرائيل​، جاء فيها أنّه سيتم تنفيذ وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يضمن التزام إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد إعلان حماس يوم أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على "إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة"، في حين تصرّ إسرائيل على مواصلة الحرب.

وجاء في الوثيقة وفق قناة "العربية"، بأنّ ​حركة حماس​ سوف تطلق سراح 10 أسرى أحياء وجثامين 18 أسيرًا في اليومين الأول والسابع، كما أنّه سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.

ولفتت العربية إلى أنّه بحسب وثيقة ويتكوف، فسوف يتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وأنّ "في اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار"، وأن "حماس ستقدم في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين"، وأنّ "أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل".

وجاء في الوثيقة بأنّ "مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات"، وأن "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحفي"، وأن "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية".

وأمس، أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على "إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة"، مشيرة إلى "أننا نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة".

وسبق وأن نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "​اجتماع واشنطن​ الأخير بين ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ​رون ديرمر​ بشأن ​الأسرى​ و​إيران​ كان متوترا"، في ظل تأكيد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على عدم توجيه ضربة لإيران.

وكشف المسؤول الإسرائيلي أنّ "صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد"، في وقت تصرّ فيه حكومة نتانياهو على مواصلة الحرب على قطاع ​غزة​ ما يعرقل أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة ​حماس​.