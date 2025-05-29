شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" و"كير مصر" عضوا التحالف الوطني يفتتحان ملتقى التوظيف "فرصة حياة" والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت اليوم الخميس مؤسستا حياة كريمة وكير مصر للتنمية، عضوا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات ملتقى التوظيف "فرصة حياة"، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ،وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات العامة والمسؤولين، من بينهم: الدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي ،وبثينة مصطفى – نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة فيفيان ثابت – نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر للتنمية ، واللواء إسماعيل الفار – مساعد وزير الشباب والرياضة ،وهدى دحروج – مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في لفتة تقديرية لدورهم الفعّال في دعم وتمكين الشباب، قامت مؤسسة “حياة كريمة” بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الشريكة في نجاح ملتقى التوظيف “فرصة حياة”.

ويُقام الملتقى بتنظيم مشترك من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير مصر للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ،ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ووزارة الشباب والرياضة.

ويهدف ملتقى "فرصة حياة" إلى توفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للشباب في مختلف المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم.



فعاليات ملتقى توظيف فرصة حياة فعاليات ملتقى توظيف فرصة حياة

فعاليات الملتقى

فعاليات ملتقى التوظيف

ملتقى التوظيف

فعاليات الملتقى

وزيرة التضامن

صورة تذكارية