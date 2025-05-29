وزير خارجية ألمانيا لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار 

القاهرة - كتب محمد نسيم - عبّر وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء، 27 مايو 2025، عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة ، التي تحرم سكانه من الغذاء والدواء.

وقال فادفول في مقابلة إذاعية، إن بلاده لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار، مضيفًا، "الوضع في غزة لا يطاق وسأجري اتصالا مع نظيري الإسرائيلي اليوم".

وأضاف، يجب ألا يُستغل التزامنا بدعم حق دولة إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.

وتابع، نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها، دون الخوض في تفاصيل.

المصدر : وكالة وفا