بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ، اليوم الخميس، التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا، في 3.568 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ، أنه من المقرر أن يستمر التصويت المبكر من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء على مدار يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأضافت الوكالة أنه يتنافس حالياً ستة مرشحين على منصب الرئاسة، وستبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر خمس سنوات، فور انتهاء الانتخابات.

جدير بالذكر أن جمهورية كوريا ستجري الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل.