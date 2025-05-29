مبعوث أميركا بعد افتتاح سفارة بلاده في دمشق: جهود ترامب تصب في صالح الحكومة السورية الجديدة

أشار المبعوث الأميركي ل​سوريا​ ​توماس باراك​، بعد افتتاح ​السفارة الأميركية​ في ​دمشق​، الى أن "جهود ترامب ووزير الخارجية ​روبيو​ تصب في صالح ​الحكومة السورية الجديدة​"، لافتاً الى أن "ترامب اتخذ قرارا جريئا بشأن سوريا دون شروط أو متطلبات".

وقال باراك "أنقل لكم التزام ترامب وتضامنه معكم".

يذكر أنه بعد نحو أسبوع من تعيينه مبعوثا للولايات المتحدة إلى سوريا، زار توماس باراك مقر السفير في العاصمة دمشق حيث رفع علم بلاده.

وذكر باراك أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة ​الدول الراعية للإرهاب​".