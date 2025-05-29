باشر محافظ الجنوب منصور ضو بعد انتهاء انتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت الماضي وصدور النتائج الرسمية بأسماء اعضاء المجالس البلدية الفائزين على مستوى مدينة صيدا وقرى قضائها بعقد جلسات لتعيين رؤساء البلديات ونوابها
واستهلها في الثالثة من بعد ظهر اليوم بعقد أولها لمجلس بلدية صيدا الذي فاز اعضاؤه الـ21، بخليط 11من لائحة "سوا لصيدا " و7 من لائحة" نبض البلد "و3 من لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها"
وافتتح المحافظ ضو الجلسة في قاعة رفيق الحريري في المحافظة بطلب محمد الدندشلي إلذى ترأس الجلسة ثم جرى التصويت باجماع الحاضرين نظرا لغياب عضو بداعي السفر، وبذلك تم اعلان فوز مصطفى حجازي رئيسا لبلدية صيدا وأحمد عكرا نائبا له.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب حجازي رئيسا لبلدية صيدا وعكرا نائبا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.