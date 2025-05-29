انتخاب حجازي رئيسا لبلدية صيدا وعكرا نائبا له

​باشر​ ​محافظ الجنوب​ ​منصور ضو​ بعد انتهاء ​انتخابات البلدية​ والاختيارية يوم السبت الماضي وصدور ​النتائج الرسمية​ بأسماء اعضاء ​المجالس البلدية​ الفائزين على مستوى ​مدينة صيدا​ و​قرى قضائها​ بعقد جلسات لتعيين ​رؤساء البلديات​ ونوابها

واستهلها في الثالثة من بعد ظهر اليوم بعقد أولها لمجلس ​بلدية صيدا​ الذي فاز اعضاؤه الـ21، بخليط 11من لائحة "سوا لصيدا " و7 من لائحة" نبض البلد "و3 من لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها"

وافتتح ال​محافظ ضو​ الجلسة في قاعة رفيق الحريري في المحافظة بطلب محمد الدندشلي إلذى ترأس الجلسة ثم جرى التصويت باجماع الحاضرين نظرا لغياب عضو بداعي السفر، وبذلك تم اعلان فوز مصطفى حجازي رئيسا لبلدية صيدا وأحمد عكرا نائبا له.