عقدت اللجنة النيابية الفرعية والمنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بشارة الصليب الأحمر اللبناني واقتراح قانون تنظيم الصليب الأحمر جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء.
ولفت موسى، الى أن "اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اجتمعت ودرست اقتراحي قانونين الاول تنظيم العمل في الصليب الأحمر اللبناني والثاني الحماية لشارة الصليب الاحمر في الازمات".
وذكرت أنه "جرت مناقشة عامة لهذين الاقتراحين تسعى إلى ان يكون هناك قانون وطني ينطلق من اتفاقيات جنيف وملحقاتها التي وافق عليها لبنان سابقا وبالتالي ان يكون هذا القانون متوافقا مع الاتفاقية الدولية التي وقع عليها لبنان لجهة المحافظة على استقلالية الصليب الأحمر".
وأعلن أنه "تم الاتفاق على ان يكون هناك جدول مقارنة من اجل وضع كل الملاحظات التي أبديت في الجلسة وقبلها من خلال المعنيين من نواب والصليب الأحمر اللبناني من اجل الاسراع في دراسة هذين الاقتراحين وسيكون هناك جلسات اخرى للمتابعة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية لدراسة قانون تنظيم الصليب الأحمر درست اقتراح قانون لحماية شارة الصليب الاحمر بالازمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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