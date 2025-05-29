بلدية زغرتا- إهدن طالبت بإنهاء ورش التأهيل والترميم والتنظيف قبل نهاية حزيران

طالبت بلدية زغرتا- ​إهدن​ بـ"ضرورة إنهاء جميع ورش التّأهيل والتّرميم والتّنظيف في إهدن، قبل نهاية شهر حزيران المقبل"، معلنةً أنّ "جميع الأشغال سيتمّ توقيفها بعد انتهاء هذه المهلة، باستثناء الورش الحاصلة على تراخيص من مكتب التّنظيم المدني" .

ونبّهت في بيان، إلى "عدم جعل عبوات النّفايات في الأحياء مكبّات عشوائيّة تطفح بالحديد والخشب والأتربة وما يتم الاستغناء عنه من الأغراض المنزليّة القديمة".

من جهة ثانية، ومواكبةً لأعمال التّزفيت في إهدن، أعلنت البلديّة "انتهاء ورشة تعبيد ساحة مار جرجس- إهدن (الكتلة)، حيث تمثال يوسف بك كرم والطّريق المحاذية للكنيسة، بمسعى من النّائب طوني فرنجية، وبمتابعة وإشراف مكتب المهندسين في تيّار "المردة" بالتّعاون مع فرق العمل فيها".

على صعيد آخر، نبّهت بلديّة زغرتا- إهدن، أصحاب ومالكي الأراضي الزّراعيّة الّذين يقومون في إهدن والجوار بتشحيل أرزاقهم من حقول وبساتين، ويحرقون الأعشاب والأغصان اليابسة، بأنّ "هذه الفترة الزّمنيّة تسبّب خطرًا يؤدّي لاندلاع حرائق قد تبدأ محدودةً وتنتهي بكوارث لا يُعرف حجمها ولا يمكن تحديد خسائرها"، مشدّدةً على أنّ "حرق اليباس بعد التّشحيل في هذا الوقت قد يجعل الخضار يباسًا".