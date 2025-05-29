أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في صبرا لتورطه في جريمة قتل بمنطقة الرحاب

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ أوقفت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة المدعو (ع. ك.) في محلة صبرا، لتورطه في جريمة قتل وقعت بمنطقة الرحاب نتيجة خلاف مسلّح".
وأوضحت في بيان، أنّه "ضُبط بحوزته مسدس حربي من دون ترخيص وكمية من المخدرات، وتبيّن أنه مطلوب بمذكرات توقيف بجرائم سلب وسرقة وتشكيل عصابة ومحاولة قتل"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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