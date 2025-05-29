رجي استقبل سفير الصين وعرض مع وفد برلماني سويدي للتطورات وتأكيد أهمية دور"اليونيفيل"

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​ وفداً من مجلس النواب السويدي عن الحزب الديمقراطي المسيحي يرافقهم النائب جورج عقيص، وجرى البحث في تطورات لبنان والمنطقة وأهمية إرساء الاستقرار فيها، إضافة الى أولويات الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان والسويد والدفع بها قدماً.

كما تطرق اللقاء الى الدور الذي تقوم به قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وتمّ تأكيد "أهمية دورها والحفاظ عليه وتمديد ولايتها المرتقب في شهر آب المقبل".

واستقبل رجّي أيضا سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان، في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمته، وشكره على "الدور الذي اضطلع به خلال فترة وجوده في بيروت، لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وتطويرها في شتى المجالات"، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وتمنى رجّي على الصين "دعم تمديد ولاية اليونيفيل، وإعادة العمل بالخدمات القنصلية في السفارة الصينية في بيروت والتي كانت توقفت خلال العدوان الاسرائيلي".