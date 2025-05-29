أعلنت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في بيان، أن "تم تمديد مهلة باب الترشيح للراغبات والراغبين في تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة/مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ووظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، حتى الخامس من شهر حزيران المقبل 2025 وليس في 29 أيار الحالي".
وأشارت إلى أنّ "للاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات ولتقديم الطلبات، زيارة الرابط التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون: تمديد تقديم الطلبات لملء مركزَي مدير هيئة الطيران المدني وعضو مجلس الإدارة ومفوض الحكومة لدى الهيئة إلى 5 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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