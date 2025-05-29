انتخاب عبد الله كبارة رئيسًا لبلدية الميناء ورامي دبس نائبًا بالإجماع

تمّ في جلسة انتخابيّة شهدتها سراي طرابلس، انتخاب عبد الله كبارة رئيسًا لبلديّة ​الميناء​، فيما فاز رامي دبس بمنصب نائب الرّئيس بالإجماع، بعد أن حصد كبارة ثقة أغلبيّة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين بـ13 صوتًا، في المقابل نال فادي السيد 8 أصوات.

وجرت عمليّة الانتخاب بإشراف محافظ الشّمال بالإنابة، أمينة سرّ عام محافظة الشّمال إيمان الرافعي، وحضور رئيس دائرة البلديّات في المحافظة ملحم ملحم.

وفي كلمة لها عقب إعلان النّتائج، عبّرت الرافعي عن تمنّياتها للرّئيس المنتخَب ونائبه، وكذلك لجميع أعضاء المجلس البلدي، بالتّوفيق والنّجاح في مهمتهم، مشدّدةً على "أهميّة أن تتوحّد الجهود من أجل النّهوض بمدينة "الموج والآفاق".