رئيس بلدية النبطية الفوقا: العدو استهدف منشأة مدنية تابعة للبلدية مما أدى إلى استشهاد موظف بلديّ

أشار رئيس بلدية ​النبطية الفوقا​ زين علي غندور، في بيان، إلى أنّه "مرة جديدة يمعن ​العدو الاسرائيلي​ بشكل صارخ، في ​خرق وقف اطلاق النار​ وال​قرار 1701​ مستهدفا بلدتنا وأحيائها، وهذه المرة كان الاستهداف لمنشأة مدنية تابعة للبلدية حيث توجد البئر الارتوازية التي تغذي عدة أحياء بمياه الشفه، وذلك أثناء تواجد الموظف البلدي محمود حسن عطوي خلال دوامه الرسمي على البئر لتشغيلها وضخ المياه الى المنازل والاحياء السكنية، ما أدى الى ارتقائه شهيدا في سبيل خدمة بلدته وأهلها وتوفير المياه لعائلات البلدة وسكانها".

وشدد على "أننا نستنكر بأشد العبارات هذا ​الاعتداء السافر​ على المدنيين والمنشآت المدنية وعلى مؤسسة رسمية من ​مؤسسات الدولة​ اللبنانية ومنعها من أداء واجبها وتأمين الخدمات للناس والمدنيين، ونطالب كل المعنيين والمتابعين من جهات محلية ودولية بمتابعة الموضوع ووضع حد لهذه ​الخروقات المتكررة​ وغير المقبولة أبدا".

في وقت سابق، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة على حرج علي ​الطاهر​- ​النبطية الفوقا​، أدّت إلى سقوط شهيد".