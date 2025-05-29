وزير الطاقة السوري أعلن توقيع مذكرة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار مع شركات طاقة عالمية

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، وستسهم المذكرة بتوليد 5 آلاف ميغاواط.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC العالمية لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم"، موضحًا أنّ "هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأوضح الوزير السوري أنّه "تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا".