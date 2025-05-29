"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي: صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "​اجتماع واشنطن​ الأخير بين ​المبعوث الأميركي​ للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ​رون ديرمر​ بشأن ​الأسرى​ و​إيران​ كان متوترا"، في ظل تأكيد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على عدم توجيه ضربة لإيران.

وكشف المسؤول الإسرائيلي أنّ "صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد"، في وقت تصرّ فيه حكومة نتانياهو على مواصلة الحرب على قطاع ​غزة​ ما يعرقل أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة ​حماس​.

وأمس، أشار ويتكوف إلى أنه "ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار، ونحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة ونأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم"، وذلك بعد إعلان حماس عن توصلها لاتفاق مع ويتكوف.