اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر في "حزب الله" بمنطقة جبل شقيف في جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر في "حزب الله" بمنطقة جبل شقيف في جنوب لبنان

أ️فاد المتحدث باسم الجيش ال​إسرائيل​ي أفيخاي أدرعي، بأن "​طائرة لسلاح الجو​ هاجمت قبل قليل في منطقة ​جبل شقيف​ وقتلت أحد عناصر ​حزب الله​ في جنوب ​لبنان​"، زاعماً أنه "قام بمحاولة اعمار موقع أستخدم لإدارة ال​نيران​ وال​دفاع​ في حزب الله".

ك️ذلك زعم أدرعي، أن "​النشاط​ داخل الموقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتم استهدافه عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".

️وقال "سيواصل ال​جيش الإسرائيلي​ العمل لإزالة أي ​تهديد​ على إسرائيل ويمنع كل محاولة لاعادة ​تموضع​ لحزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر في "حزب الله" بمنطقة جبل شقيف في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا