الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر في "حزب الله" بمنطقة جبل شقيف في جنوب لبنان

أ️فاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "طائرة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل في منطقة جبل شقيف وقتلت أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان"، زاعماً أنه "قام بمحاولة اعمار موقع أستخدم لإدارة النيران والدفاع في حزب الله".
ك️ذلك زعم أدرعي، أن "النشاط داخل الموقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتم استهدافه عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".
️وقال "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ويمنع كل محاولة لاعادة تموضع لحزب الله".
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