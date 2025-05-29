الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر في "حزب الله" بمنطقة جبل شقيف في جنوب لبنان

أ️فاد المتحدث باسم الجيش ال​إسرائيل​ي أفيخاي أدرعي، بأن "​طائرة لسلاح الجو​ هاجمت قبل قليل في منطقة ​جبل شقيف​ وقتلت أحد عناصر ​حزب الله​ في جنوب ​لبنان​"، زاعماً أنه "قام بمحاولة اعمار موقع أستخدم لإدارة ال​نيران​ وال​دفاع​ في حزب الله".

ك️ذلك زعم أدرعي، أن "​النشاط​ داخل الموقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتم استهدافه عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".

️وقال "سيواصل ال​جيش الإسرائيلي​ العمل لإزالة أي ​تهديد​ على إسرائيل ويمنع كل محاولة لاعادة ​تموضع​ لحزب الله".