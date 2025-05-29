أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى "أننا أتممنا استحقاقًا دستوريًا في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".
وأكّد أنّ "أبناء الجنوب اقترعوا على الرغم من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والخطر القائم".
وشدّد عون على أنّ "لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد على أمل أن يعود السياح العرب، وخصوصًا السعوديين والقطريين والإماراتيين وعلى كل وزارة أن تعمل لإنجاح هذا الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: أنجزنا الانتخابات رغم أن البعض حاول عرقلتها وأبناء الجنوب اقترعوا رغم الانتهاكات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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