الرئيس عون: أنجزنا الانتخابات رغم أن البعض حاول عرقلتها وأبناء الجنوب اقترعوا رغم الانتهاكات الإسرائيلية

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى "أننا أتممنا استحقاقًا دستوريًا في إنجاز ال​انتخابات​ البلدية والاختيارية، رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".

وأكّد أنّ "أبناء الجنوب اقترعوا على الرغم من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والخطر القائم".

وشدّد عون على أنّ "​لبنان​ على موعد مع موسم سياحي واعد على أمل أن يعود السياح العرب، وخصوصًا السعوديين والقطريين والإماراتيين وعلى كل وزارة أن تعمل لإنجاح هذا الموسم".